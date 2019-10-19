عباس يوجه ”جهاز الإحصاء“ بتوفير البيانات اللازمة لإجراء الانتخابات

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتوفير البيانات اللازمة للتحضير لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وأكد عباس خلال لقائه وفدًا من الجهاز، ضرورة أن يعمل على توفير كل ما يلزم من بيانات وإحصاءات للجنة الانتخابات المركزية لتقوم بدورها في التحضير الجيد لإجراء الانتخابات العامة.

وكانت حركة ”فتح“ قد أكدت أن عباس سيصدر مرسومًا بخصوص الانتخابات، سيتضمن إجراء انتخابات متتالية، وليست متزامنة.

وقال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، إن“المرسوم الرئاسي بخصوص الانتخابات سيصدر بانتخابات متتالية وليست متزامنة؛ انسجامًا مع النظام الأساس ومواد الدستور الفلسطيني“.

وأضاف أن “الانتخابات العامة تشكل مدخلًا لإتمام المصالحة، ومخرجًا لإنهاء الانقسام، ويجب العمل على تهيئة الأجواء لإنجاحها“، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، بلقاء الفصائل وتهيئة الأجواء لإجرائها.