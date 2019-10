احتجاجات لبنان.. قطع الطرق الرئيسية والجيش يطلق النار لتفريق المتظاهرين (فيديو)

أطلقت قوات الجيش في لبنان النار لتفريق متظاهرين قطعوا طرقًا رئيسية، اليوم الجمعة، في استمرار لموجة غضب، منذ مساء أمس؛ احتجاجًا على فرض ضريبة على تطبيق الـ“واتس أب“، ما لبثت أن انتشرت في شوارع البلاد من شمالها إلى جنوبها والبقاع شرقًا؛ للمطالبة بإسقاط النظام.

وتصدر هاشتاج ”#لبنان_ينتفض“، موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، صباح الجمعة، مع دعوات باستمرار الاحتجاجات على وتيرة أمس.

وأغلق المتظاهرون الطرقات في مختلف المناطق، وأحرقوا الإطارات؛ احتجاجًا على فرض ضرائب جديدة، وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت صحف محلية، أنّ المحتجين قطعوا الطرق الرئيسية، اليوم الجمعة، الذي يعد في لبنان يوم عمل، بينما يحاول الجيش والقوى الأمنية فتحها.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استمرار التحركات حتى إسقاط الحكومة، التي تفرض عليهم الضرائب في ظل معاناتهم من أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ فترة.

وأصيب عشرات المتظاهرين بحالات إغماء، فجر الجمعة؛ جراء إلقاء القوى الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في ساحة رياض الصلح، مقابل السراي الحكومي، وسط العاصمة بيروت.

من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، أن عدد الإصابات بين عناصرها وصل 60، في مختلف مناطق البلاد، منذ مساء الخميس.

وقالت في بيان عبر تويتر: ”مع حرصنا وإيماننا بحرية التعبير، ولكننا لن نقبل بالاعتداء على عناصر قوى الأمن، وعلى الأملاك العامة والخاصة“.

Our smaller group met the much larger group #اجا_وقت_نحاسب #لبنان_ينتفض #lebanon pic.twitter.com/h3LXhBzWBg

ونبهت إلى أن ”كل مخل بالأمن، وكل شخص تبين أنه اعتدى على الأملاك العامة والخاصة، وعلى عناصر قوى الأمن، سيتم توقيفه وفقًا للقانون“.

ومساء الخميس، اجتاحت شوارع البلاد تظاهرات شعبية غاضبة شملت مختلف المناطق، من الشمال إلى الجنوب وصولًا إلى البقاع؛ لتردي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، إضافة إلى فرض مزيد من الضرائب.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، فجر الجمعة، مصرع عاملين أجنبيين اختناقًا في مبنى تعرض للحريق جرّاء نيران أشعلها محتجون بالطرقات في قلب العاصمة بيروت.

It's like they're trying to get one security force per protester #اجا_وقت_نحاسب #لبنان_ينتفض #Lebanon pic.twitter.com/hbzrQXmpMm

— joey ayoub (@joeyayoub) October 18, 2019