قمة مجموعة السبع المقبلة ستعقد في منتجع ترامب للجولف بفلوريدا

قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف القمة الاقتصادية القادمة لزعماء مجموعة السبع العام القادم في أحد ممتلكاته العقارية، وهو منتجع ”ترامب ناشيونال دورال“ للجولف قرب ميامي.

وأضاف ميك مولفاني القائم بأعمال كبير العاملين بالبيت الأبيض، أن ترامب لن يربح من استخدام العقار، ودافع عن القرار، الذي يأتي بينما يواجه الرئيس انتقادات مستمرة وتحقيقات في الكونغرس بشأن أموره المالية وتضارب محتمل للمصالح.

وأبلغ مولفاني الصحفيين أن القمة ستعقد في منتجه دورال في الفترة من الـ10 إلى الـ12 من شهر يونيو/حزيران لعام 2020، وأن الإدارة اختارت منتجع ترامب بعد أن درست في البداية حوالي 12 موقعًا محتملًا في عدة ولايات أمريكية أخرى.

وأضاف المسؤول: ”دورال هو أفضل منشأة لهذا الاجتماع، يبدو وكأنهم بنوا هذه المنشأة لاستضافة هذا الحدث“، موضحًا أن استخدام موقع ترامب لاستضافة قمة مجموعة السبع سيوفر ملايين الدولارات لأنه أرخص من المواقع الأخرى المحتملة.

ويقول ترامب إنه لا يشارك في تسيير العمليات اليومية لشركته الخاصة وأن أبناءه يديرون أنشطتها.