الطيران الأمريكي يدمر ذخيرة خلّفتها قواته المنسحبة من سوريا

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أعلن مسؤول أمريكي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن جيش بلده نفّذ ضربة جوية ”مخططة سلفًا“ في سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات خلّفتها القوات لدى انسحابها.