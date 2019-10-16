أعلن مسؤول أمريكي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن جيش بلده نفّذ ضربة جوية ”مخططة سلفًا“ في سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات خلّفتها القوات لدى انسحابها.
الطيران الأمريكي يدمر ذخيرة خلّفتها قواته المنسحبة من سوريا
المصدر: رويترز
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أعلن مسؤول أمريكي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن جيش بلده نفّذ ضربة جوية ”مخططة سلفًا“ في سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات خلّفتها القوات لدى انسحابها.
المصدر: رويترز
أعلن مسؤول أمريكي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن جيش بلده نفّذ ضربة جوية ”مخططة سلفًا“ في سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات خلّفتها القوات لدى انسحابها.