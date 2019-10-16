”النواب الأمريكي“ يؤيد بأغلبية ساحقة قرارًا يندد بانسحاب ترامب من سوريا‎

أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي على الأكراد.

وصوّت 354 نائبًا لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.

من جانبها قالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي ترامب ”أسقط في يده“ عندما ضغط عليه الديمقراطيون بشأن خطته لقتال الدولة الإسلامية.

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن ترامب لم يكن لديه حقا خطة لاحتواء مقاتلي ”داعش“.