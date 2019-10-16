تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة مسلحة في كردفان

أعلنت لجنة الوساطة بمحادثات السلام في السودان، الأربعاء، تأجيل جلسة التفاوض المباشر بين وفد الحكومة، ووفد الحركة الشعبية – قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو لمدة 24 ساعة.

وكان مقررًا للجلسة أن تبدأ، اليوم الأربعاء، حسب الجداول المتفق عليها مسبقًا من قبل الأطراف.

وقال بيان لفريق الوساطة، إن التأجيل جاء بسبب احتجاج تقدمت به الحركة ضد الحكومة إثر خرق وقف إطلاق النار بمنطقة ”خور الورل“ في جنوب كردفان.

وأضاف البيان أن لجنة الوساطة قررت التأجيل لإجراء مزيد من المشاورات بين الطرفين لمعالجة الأمر، وناشدت الطرفين بالهدوء وضبط النفس لإتاحة فرصة للسلام والتصالح.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، ”الأربعاء“، مرسومًا بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد على خلفية احتجاج ”الشعبية“.

وتنص الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 آب/أغسطس الماضي، بين قوى التغيير والمجلس العسكري على إحلال السلام بالبلاد خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة الانتقالية البالغة 39 شهرًا.