إحالة 4 من مطلقي الهتاف المسيء للكويت إلى القضاء الأردني

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، يوم الأحد، إحالة 4 أشخاص ألقي القبض عليهم ممن قاموا بإطلاق عبارات مسيئة أثناء مباراة المنتخبين الكويتي والأردني قبل أيام إلى القضاء.

وذكر في بيان، وصل ”إرم نيوز“، أن السلطات القضائية قررت توقيفهم مدة 15 يومًا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما تحدثت مصادر محلية عن إسناد تهم ”تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة“ للموقوفين.

وأثارت حادثة إطلاق مشجعين أردنيين هتافات وصفت بـ“المسيئة“ للكويت استياء كبيرًا في الشارعين الأردني والكويتي، مما استدعى تدخلًا من أرفع المستويات.

وعلى إثر إطلاق مشجعين هتافًا للرئيس العراقي الأسبق ”صدام حسين“، والذي استفز جماهير الكويت، أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أكد فيه عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ورفضه للهتافات التي أطلقها بعض المشجعين.

ودانت الدولة الأردنية بكل المستويات الهتافات التي انطلقت في مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي، وتوعدت بمحاسبة مطلقي تلك الشعارات.