الأردن: علاقتنا مع الكويت عصية على كل من يحاول بث الفتنة

أكد وزير الخارجية الأردن أيمن الصفدي، أن العلاقات بين بلده والكويت ”عصية على كل من يحاول الإساءة لها وبث الفتنة بين الأشقاء“.

جاء ذلك عقب هتاف للجماهير الأردنية وصفها اتحاد المملكة لكرة القدم، بأنها ”خارجة عن الأطر الرياضية“، وذلك خلال مباراة منتخب البلاد أمام نظيره الكويتي، بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وقال الصفدي في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إن ”أي إساءة للكويت وشعبها، إساءة للأردن ندينها ونرفضها“.

وأضاف: ”علاقاتنا الأخوية أقوى من محاولات بعض يستهدفها ولا يمثل الأردن وقيمنا واعتزازنا بالكويت، وما يجمعنا بها من روابط المحبة والاحترام“.

وأكد الصفدي والصباح –بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية- أن البلدين ”ماضيان‏ في تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية الراسخة الصلبة المتجذرة في وجدان الشعبين وقيادتيهما“.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، استياء الجماهير الكويتية، عندما قامت الجماهير الأردنية، قبل انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، بالهتاف للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في إشارة للغزو العراقي على الكويت عام 1990.