رغم اتهامات بالفساد.. مرشح حزب المالكي يفوز بمنصب محافظ بغداد

حصل حزب الدعوة الشيعي، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، المقرب من طهران نوري المالكي المتهم بالتورط في قضايا فساد، على منصب محافظ العاصمة بغداد.

وقالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“، إن ”مجلس محافظة بغداد، صوّت الاثنين، على مرشح حزب الدعوة محمد جابر العطا، محافظًا لبغداد، خلفاً للمحافظ المستقيل فلاح الجزائري، المدعوم من قبل ميليشيا كتائب حزب الله، والذي قدم استقالته إثر موجة الاحتجاجات التي شهدها العراق أخيرًا“.

من جانبه، قال السياسي العراقي البارز انتفاض قنبر لـ“ارم نيوز“، إن ”حصول حزب سياسي عليه شبهات كثيرة وكبيرة من الفساد، يدعو للقلق على مستقبل العاصمة العراقية بغداد، خصوصًا أن هناك أموالًا كثيرة خصصت لغرض المشاريع في بغداد“.

وأضاف قنبر أن ”أموال إعمار بغداد، ستكون بيد أكثر الأحزاب السياسية المتهمة بالفساد وتدمير العراق، ولهذا يجب وجود رقابة حقيقية على الأموال التي سيتم صرفها من قبل محافظة بغداد، لمنع أي حالات فساد، كما يجب إعطاء المشاريع إلى شركات رصينة، وليس شركات تابعة لحزب الدعوة، كما يحصل دائمًا“.