العراق ينشئ ”منظومة دفاعية“ جديدة على حدوده مع سوريا

كشفت قيادة قوات حرس الحدود العراقية، يوم الاثنين، عن نصب منظومة دفاعية جديدة من الأسلاك الشائكة على الحدود العراقية السورية، خوفًا من تسلل عناصر من تنظيم داعش مع الغزو التركي لشمال سوريا.

وقالت القيادة في بيان لها: ”حسب توجيهات قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد عبدالله إبراهيم وبإشراف آمر لواء مغاوير القيادة العميد ياسر حسين علي وآمر جوال القائد في القائم العقيد صالح عبد الباري، تمت المباشرة بنصب الخط الثاني للمنظومة الدفاعية من الأسلاك الشائكة وغيرها، على الحدود العراقية السورية“.

وأضافت قيادة قوات حرس الحدود: ”بعد نصب منظومة دفاعية جديدة من الأسلاك الشائكة، تم الاستطلاع الجوي للعمق العراقي وللشريط الحدودي العراقي السوري“.

من جانبها، قالت مصادر عسكرية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”هذا الاجراء جاء خشية تسلل عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى الأراضي العراقية، خصوصًا بعد أنباء عن هرب عناصر من داعش من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية“.

وأضافت المصادر أن ”أوامر عسكرية صدرت -أيضًا- من أجل جعل طيران الجيش يحلق فوق الحدود العراقية – السورية، على مدار اليوم، دون توقف، لرصد أي تحركات أو محاولات لدخول عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي العراقي، فاي عنصر يحاول الاقتراب من الحدود العراقية، سيتم استهدافه“.

واستنفرت القوات الأمنية العراقية، في محافظة نينوى كافة قطاعاتها أمس، تحسبًا لدخول عناصر داعش إلى المدينة، بعد التوغل التركي شمال سوريا.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية ”قسد“ نحو 12 ألف عنصر من داعش، في 7 سجون، شمال سوريا، بينهم 4 آلاف أجنبي، في حين تقول أوساط معنية إن الرئيس التركي يهدف إلى إعادة هؤلاء للخدمة، لإرباك النظام السوري، في محافظتي الرقة والحسكة.

وتصاعدت التحذيرات العراقية، من ”عودة الإرهاب“ بسبب العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت قبل يومين هروب 5 من عناصر داعش من أحد السجون شمال سوريا.