إثر الهجوم التركي في سوريا.. استنفار أمني في نينوى العراقية لمنع تسلل عناصر داعش

استنفرت القوات الأمنية العراقية، في محافظة نينوى كافة قطاعاتها، تحسبًا لدخول عناصر داعش إلى المدينة، بعد التوغل التركي شمال سوريا.

وأعلن قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي، الأحد، اتخاذ سلسلة إجراءات مشددة لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش الهاربين من السجون في سوريا إلى داخل العراق.

وقال الزوبعي في بيان إن ”القوات الأمنية اتخذت، بعد التوغل التركي في سوريا، سلسلة إجراءات مشددة لمنع تدفق عناصر داعش الهاربين من السجون هناك إلى داخل محافظة نينوى، ولن نتهاون بهذا الموضوع إطلاقًا“.

وأضاف أن ”القوات الأمنية في المحافظة في حالة تأهب، ولم يدخل أي من عناصر داعش إلى الأراضي والحدود العراقية مطلقًا“.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية ”قسد“ نحو 12 ألف عنصر من داعش، في 7 سجون، شمال سوريا، بينهم 4 آلاف أجنبي، في حين تقول أوساط معنية إن الرئيس التركي يهدف إلى إعادة هؤلاء للخدمة، لإرباك النظام السوري، في محافظتي الرقة، والحسكة.

وتصاعدت التحذيرات العراقية، من عودة ”الإرهاب“ بسبب العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وقال رجل الدين الشيعي البارز في العراق عمار الحكيم في بيان له الأحد، إن ”المستجدات الأمنية في الشمال السوري جرّاء التوغل العسكري التركي مثيرة للقلق وسط تحذيرات ومخاوف أطلقتها الأمم المتحدة من مغبة عودة نشاط العصابات الإرهابية مثل داعش والنصرة وغيرهما“.

وقد حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، من خطورة ما يجري في الأراضي السورية، مؤكدًا أن ذلك يأتي ”من أجل إعادة النشاط الإرهابي إلى المنطقة“.

وأكد الصيهود، على ”ضرورة أن يكون هناك تدخل دولي من أجل إيقاف العمليات العسكرية التركية في سوريا، فتلك العمليات تأتي من أجل إعادة النشاط الإرهابي للمنطقة، خاصة أن العراق سيكون أكبر المتضررين من هذا النشاط“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن ”العراق يلعب دورًا مهمًا من أجل إيقاف تلك العمليات للحفاظ على النصر المتحقق ضد الجماعات الإرهابية، فهذه العمليات التركية، تنذر بعودة تلك الجماعات الإرهابية إلى العراق، وهذا ما نخشى منه“.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت قبل يومين هروب 5 من عناصر داعش من أحد السجون شمال سوريا.