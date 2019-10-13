تركيا تعلن سيطرتها على طريق ”إم 4“ الرئيسي في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، أن قواتها سيطرت على الطريق السريع ”إم 4″، الواقع على مسافة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.

وطريق ”إم 4″، هو الطريق الرئيسي الذي يمتد بالتوازي مع الحدود التركية في شمال شرق سوريا.

واستهدفت القوات التركية مناطق في محيط مدينتين حدوديتين سوريتين بقصف جديد، في وقت سابق من يوم الأحد، في استمرار لعمليتها العسكرية ضد مسلحين أكراد، لليوم الخامس، رغم مواجهتها معارضة دولية عنيفة.

وتواجه تركيا تهديدات من الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف التوغل، بينما نددت جامعة الدول العربية بالعملية العسكرية، وقالت ألمانيا وفرنسا، حليفتا أنقرة في حلف شمال الأطلسي، إنهما أوقفتا صادرات السلاح لتركيا.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها جماعة إرهابية موالية لمسلحين أكراد على أراضيها، بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم داعش من المنطقة الحدودية.