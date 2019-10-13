”يويفا“ يفتح تحقيقًا بشأن التحية العسكرية التي أداها لاعبو تركيا أمام ألبانيا (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”، سيحقق في التقارير المتداولة بشأن التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي، خلال المباراة أمام ألبانيا، مساء أمس الجمعة في تصفيات يورو 2020.

وقال فيليب تاونسند، مسؤول الشؤون الصحفية بـ“يويفا“: ”على المستوى الشخصي لم أشاهد الإيماءة، والتي قد يتم اعتبارها مستفزة“، وفقًا لما نقلته قناة ”بي إن سبورتس“.

وأضاف: ”هل تحظر اللوائح الإيماءات السياسة والدينية؟ نعم، ويمكنني التأكيد أننا سنحقق فيما حدث“.

عسكر سلام

بعد تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89

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وفاز المنتخب التركي على نظيره الألباني بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله جنيك توسن، مستغلًا خطأ مزدوجًا من حارس ومدافع الضيوف الألبان.

واحتفل اللاعبون الأتراك فيما بدا وأنها التحية العسكرية بعد الهدف القاتل الذي سجله جنيك ليهدي بلاده 3 نقاط غالية في صراع المنافسة على تذكرة التأهل إلى اليورو.

وتزامنت التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي، مع الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

تركيا حافظت على الصدارة برصيد 18 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة أمام فرنسا بطلة العالم، التي مُنيت على يدها بهزيمتها الوحيدة في التصفيات بهدفين نظيفين بالجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في مباراة ثأرية، الاثنين المقبل، في ملعب ”ستاد دو فرانس“ بضواحي باريس، في سعيهما للتأهل إلى النهائيات الأوروبية.