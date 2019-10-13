”حميدتي“ إلى جوبا لبدء المفاوضات المباشرة بين الخرطوم وحركات مسلحة‎

تبدأ غداً الاثنين في جوبا عاصمة جنوب السودان مفاوضات مباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية وحركات مسلحة.

وتوجه عضو المجلس السيادي بالسودان، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، الأحد، إلى دولة جنوب السودان، على رأس وفد رسمي، لبدء المفاوضات المباشرة مع الحركات المسلحة.

وتأتي المباحثات في ظل أجواء تفاؤلية، إذ من المنتظر أن يحضر جلستها الافتتاحية بصفة شرفية، رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.

وأعلنت جوبا مؤخرًا، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، المقررة غدا الاثنين.

ووقعت الحكومة السودانية، في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية، والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، قيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة، توطئة للدخول في المفاوضات المنتظر بدؤها الاثنين.

وبعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تقدم رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة السودانية، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.