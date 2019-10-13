إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي أطلق وابلاً من قنابل الغاز باتجاه عشرات الشبان الذين حاولوا التصدي لقوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي الطيرة في رام الله، وذكروا أنه تم علاج الحالات ميدانيًا.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، منزل والدة المعتقل سامر العربيد في رام الله، وفتشه.

يذكر أن المعتقل العربيد، تعرض للتعذيب القاسي خلال التحقيق معه في السجون الإسرائيلية ونقل مؤخرًا للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة التعذيب، بحسب مؤسسات حقوقية.