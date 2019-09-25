”تنمية“ رام الله تهاجم ”حماس“ والسفير القطري العمادي ‎

هاجمت وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، يوم الأربعاء، السفير القطري محمد العمادي وحركة ”حماس“ بسبب التصريحات التي أطلقها العمادي أخيرًا حول التعامل مع وزارة التنمية بغزة، معتبرة أنها تكريس للانقسام.

وكان العمادي أعلن قبل يومين، موعد صرف المنحة القطرية للأسر المحتاجة بقيمة 100 دولار.

ولفت السفير القطري، إلى أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن أي حديث عن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة هو تكريس للانقسام ولا يمثل الوزارة الشرعية بل يمثل حركة حماس.

وأكدت الوزارة، أن التعامل مع ما يمسى وزارة التنمية الاجتماعية في غزة هو تعاون وتعامل مع حركة حماس.

وأعربت وزارة التنمية الاجتماعية عن استغرابها لاستخدام بعض الدول العربية مسمى “ وزارة التنمية الاجتماعية“ للتغطية على الدعم والتعامل المباشر مع حركة حماس.