المرصد السوري: انفجار سيارة ملغومة عند سجن يضم أسرى داعش

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سيارة ملغومة انفجرت الليلة الماضية عند سجن يُحتجز فيه أسرى من تنظيم داعش بمدينة الحسكة، شمال شرق سوريا؛ مما اضطر قوات الأمن بقيادة الأكراد في المنطقة إلى إرسال تعزيزات للحيلولة دون فرارهم.

وأكد مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد النبأ عبر مجموعة تديرها هذه القوات على تطبيق ”واتس آب“.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت، أمس الجمعة، إن 5 من مقاتلي التنظيم فروا من سجن في القامشلي بعد قصف تركي في مكان قريب.

وقال مسؤول كردي سوري، إن نسوة ينتمين لتنظيم داعش هاجمن مكاتب الأمن بالعصي والحجارة خلال اضطرابات واسعة، أمس الجمعة، في مخيم يحتجزن فيه بالمنطقة ذاتها.

وذكر مسؤول كردي، الأسبوع الماضي، أن سجناء التنظيم المتشدد يمكن أن يفلتوا من الأسر في وقت تواجه فيه قوات الأمن بقيادة الأكراد هجومًا تركيًا جديدًا في شمال سوريا، وتضعف قدرتها على حراسة المحتجزين.

وذكر المرصد أن عدد القتلى بين المدنيين منذ بدء الهجوم التركي على شمال سوريا، ارتفع إلى 30 شخصًا.