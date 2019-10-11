العراق.. إحالة ملفات 9 من كبار المسؤولين إلى القضاء

أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أعلى سلطة تحقيق في العراق، ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

وأشار المجلس في بيان إلى أنه ”أحال عددًا مهمًا من قضايا الفساد إلى القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية“.

وأضاف أن القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في (الصناعة والمعادن، والنقل، والتعليم العالي، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير و4 محافظين سابقين في (بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين)، دون الكشف عن أسمائهم.

‎وأكد المجلس أن ”إحالة ملفات أخرى ستتم تباعًا إلى القضاء أصوليًا لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون“.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية منذ إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة عام 2003.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من بيع النفط الخام.