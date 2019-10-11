مصرع 8 زوار إيرانيّين في حادث سير بالعراق

قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الجمعة، إن 8 زائرين إيرانيين لقوا مصرعهم فيما أصيب 30 آخرون بجروح؛ نتيجة حادث سير في محافظة واسط العراقية.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر إيرانية قولها: إن ”حافلة تقل زوارًا إيرانيين تدهورت؛ بعدما اصطدمت بحافلة أخرى بمحافظة واسط العراقية وهي في طريقها إلى مدينة النجف”.

وقالت المصادر ذاتها: إنه ”تم نقل الجرحى إلى مدينة مهران الحدودية الإيرانية مع العراق من أجل تلقي العلاج“.

ويقصد الآلاف من الإيرانيين العراق منذ عدة أيام؛ للمشاركة في مراسم ”أربعينية الحسين“، التي تصادف 19 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتتوقع السلطات الإيرانية وصول نحو 3 ملايين ونصف زائر إيراني إلى العراق؛ للمشاركة في مراسم ”أربعينية الحسين”، خصوصًا بعدما اتفقت وزارتا الداخلية العراقية والإيرانية على الإعفاء المتبادل من التأشيرات.