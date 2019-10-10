الرئيس العراقي: التوغل التركي في سوريا ينذر بكارثة

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، من ”كارثة“ بسبب التوغل التركي العسكري في سوريا.

وقال صالح في تغريدة له على ”تويتر“ إن ”‏التوغل التركي العسكري شمال سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطرًا على الأمن الإقليمي والدولي“.

وبين أنه ”يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة“.

من جانبها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، عن تخوف بغداد من العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي داخل الحدود السورية.

إلى ذلك قالت مصادر عسكرية عراقية، لـ“إرم نيوز“، في وقت سابق، إن ”قيادة العمليات المشتركة العراقية اتخذت عددًا من الخطوات الفورية، مع قرب انطلاق العمليات العسكرية التركية في سوريا، عند الشريط الحدودي، ومنها إرسال تعزيزات عسكرية، وتكثيف الطيران لمراقبة الحدود“.

وبينت المصادر أن ”من ضمن تلك الإجراءات، زيادة التنسيق مع قوات التحالف الدولي، وكذلك التواصل مع القوات التركية، لمنع حصول أي خروقات أو عوامل، تكون لها تبعات على وضع العراق الأمني“.