خلال استقباله أبو الغيط.. برهم صالح: العراق بعيد عن سياسة المحاور

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بعيدة عن سياسة المحاور، وقد نأت بنفسها عن المشكلات الدولية والإقليمية.

وأضاف صالح، خلال استقباله، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن ”الجهود السياسية والأمنية في العراق وبعد الانتصار على داعش، تتركز على العمل من أجل أن يكون النصر ناجزًا ونهائيًا بالقضاء على العصابات الإرهابية، وتكريس بيئة استقرار أمني وسياسي واجتماعي تساعد في التقدم بمشاريع البناء والإعمار، وتطوير البنى الاقتصادية والخدمية في البلاد“.

وأكد صالح، بحسب بيان صادر عن الرئاسة، أن العراق يدعم أي جهد من شأنه أن يخفف حدة التوترات في المنطقة التي تنذر بخطرها الجميع.

وشدد الرئيس العراقي على ”أهمية دور جامعة الدول العربية في تنسيق وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء، وبما من شأنه إنهاء التوترات وإيجاد حلول للأزمات“.

من جانبه؛ قدم أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، ”عرضًا لرؤية جامعة الدول العربية لمجمل الأوضاع والتطورات على الساحة العربية والإقليمية والسبل الكفيلة بالحفاظ على السلام فيها“، بحسب البيان.