نتنياهو تحت التخدير بالتزامن مع تظاهرات تطالب بتنحيه

بينما توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لعلاج فتق في البطن بعد أقل من عام على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له، تظاهر الآلاف من الأشخاص في محيط منزله، للتنديد بحكومته وبالإعفاءات الممنوحة لليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، "خلال فحص روتيني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليل السبت، تم اكتشاف فتاق"، مضيفا أنه سيخضع لتخدير عام في أثناء الجراحة التي ستُجرى له في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفي مشهد جديد يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع العام الماضي، نظمت مجموعات احتجاجية المظاهرة أمام الكنيست، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة تأتي بحكومة محل الحكومة الحالية.