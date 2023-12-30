مسؤول لـ"إرم نيوز": الاعتقالات الإسرائيلية هي الأعنف منذ عقود

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، إن حملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية، هي الأعنف منذ عقود؛ إذ جرى اعتقال الآلاف في غضون 3 أشهر.

وقال قدورة لـ"إرم نيوز"، إن "حملة الاعتقالات، سياسة إسرائيلية ممنهجة، باستخدام أسلوب العقاب الجماعي للفلسطينيين".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي نفّذ حملة اعتقالات موسعة في مدن مختلفة بالضفة الغربية، طالت عددًا من المواطنين الفلسطينيين فجر السبت، ليرتفع عدد المعتقلين بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى ما يزيد على 4860 معتقلا".