الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لإبادة غير مسبوقة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة غير مسبوقة بعد مقتل حوالي 20 ألف شخص في قطاع غزة، و290 في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف "عباس" خلال تسلّمه دعوة للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد: "تمر علينا هذه الأيام أعياد الميلاد المجيدة، وشعبنا الفلسطيني يتعرض لعدوان همجي، وحرب إبادة غير مسبوقة، في جميع أرجاء الوطن، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وأردف عباس: "نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي خاصة، بحلول هذه الأعياد المباركة، التي نتمنى أن تأتي وقد توقف العدوان، وتوقفت استباحة الدم الفلسطيني، ليعم السلام في أرض السلام".