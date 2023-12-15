عباس يدعو أمريكا لوقف "التطهير العرقي" في الأراضي الفلسطينية

دعا الرئيس محمود عباس أمريكا، اليوم الجمعة، إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن عباس أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف.

وأفادت الوكالة بأن عباس أكد لسوليفان خلال لقائهما في رام الله، على "ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية... لإلزام إسرائيل وقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية".