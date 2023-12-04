مقتل فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية خاصة في قلقيلية

أعلنت وسائل إعلام عبرية ،اليوم الاثنين، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية خاصة خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في حي كفر سابا في قلقيلية بالضفة الغربية، صباح الاثنين.

وحاصرت قوات خاصة تتبع للجيش الإسرائيلي قبل اندلاع المواجهات، مبنى في الحي حيث أطلقت قذائف باتجاهه، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مدن جنين وقلقيلية والخليل، ومخيم الجلزون، وقرية جفنا بالضفة الغربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ولفتت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي شنَّت حملة مداهمات واعتقالات في جنين خلال اقتحامها للمدينة.