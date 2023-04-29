مآسي الحرب.. سودانية تضع مولودها "وحيدة" بعد فرار أهلها

تقطعت السبل بزمزم آدم (23 عاما) التي كانت تنتظر أن تضع مولودها عندما هاجمت ميليشيات مسلحة قريتها ونهبتها بالقرب من مدينة الجنينة في إقليم دارفور بغرب السودان لتظل بمفردها بعد فرار جيرانها إلى تشاد.

وامتد الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى قرية آياتين حيث تسكن زمزم في إقليم دارفور ليؤجج صراعا وعنفا مستمرا منذ عقدين.

وتحدث سكان ومصادر في منطقة الإقليم عن وقوع عمليات نهب وهجمات انتقامية عرقية واشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 96 شخصا على الأقل قُتلوا فى دارفور منذ يوم الإثنين فى أعمال عنف قبلي أشعلها الصراع.

وقالت زمزم: "جاء مسلحون إلى قريتنا وأحرقوا ونهبوا المنازل وأجبرونا على الفرار".

وبينما كان الجيران يحزمون أمتعتهم على عجل للمغادرة وسط التفجيرات وإطلاق النار، وجدت زمزم نفسها وحيدة.

وكان زوجها قد غادر إلى شرق البلاد بحثا عن عمل ولم يسمع عنه أحد منذ فترة.

وهرعت أختها ووالدتها إليها لإنقاذها بعد أن سمعا من أحد الجيران أنها على وشك الولادة.