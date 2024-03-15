مصر تطالب إسرائيل بفتح المعابر البرية أمام المساعدات لغزة

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إسرائيل، اليوم الخميس، إلى فتح معابرها البرية للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال وفقا لوكالة "رويترز"، إن مصر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وتبادل المحتجزين.

وأضاف وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي خلال زيارة نظيره الإسباني للقاهرة، إن إسرائيل تسيطر على ستة معابر أخرى ينبغي أن تفتحها.

وأضاف شكري أن هناك طابورًا طويلًا من الشاحنات تنتظر الدخول، ولكنها تخضع لإجراءات التدقيق التي يجب الالتزام بها حتى تتمكن الشاحنات من الدخول بأمان، وحتى لا يتم استهداف السائقين، ويتم استقبالهم على الجانب الآخر.

وتابع أن مصر لديها القدرة على زيادة عدد الشاحنات، لكن يجب أن تأتي التصاريح أولا.