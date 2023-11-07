بلجيكا: هجمات إسرائيل على المدنيين الأبرياء في غزة غير متناسبة

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنّ هجمات إسرائيل على المدنيين الأبرياء في غزة غير متناسبة.

وأضاف للصحفيين أمس الإثنين، بعد اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله في بروكسل، "قصف مخيم للاجئين بزعم أنه يؤوي أحد قادة حماس أمر غير متناسب تماما. من غير المقبول أبدا قتل هذا العدد الكبير من المدنيين في محاولة لتصفية شخص واحد".

وأردف قائلا "يجب حماية المدنيين والمواقع المدنية، لكن بالطبع لا يجب أن تستخدمها حماس كمأوى لأن ذلك يعقد الأمور".