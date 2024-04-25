مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لمناقشة صفقة التبادل وعملية رفح

من المرتقب أن يعقد المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية "الكابينت" اجتماعًا بشأن "مستقبل مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة، في وقت لاحق اليوم الخميس.

وذكرت "الأناضول"، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، أن "الكابينت" سيناقش مستقبل مدينة رفح بعد تنفيذ العملية العسكرية التي تصر تل أبيب عليها رغم المخاوف والتحذيرات الدولية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن يجتمع الكابينت اليوم، لـ"مناقشة (تفاصيل) اليوم التالي لاجتياح مدينة رفح، وليس العملية نفسها، باعتبار أن الحكومة صادقت بالفعل على مراحل عملية الجيش الإسرائيلي في المدينة".

وجددت الصحيفة الإشارة إلى أنه "حتى هذه اللحظة لم يُعطِ المستوى السياسي (الحكومة) الضوء الأخضر للجيش للبدء بإجلاء سكان مدينة رفح، تمهيدًا للعملية العسكرية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين كبار في إسرائيل، لم تسمِّهم، قولهم إن "العملية في رفح تقترب والجيش الإسرائيلي جاهز وينتظر الضوء الأخضر (لبدء الاجتياح) من المستوى السياسي".