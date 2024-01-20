بعد ضربة دمشق...إيران تتوعد إسرائيل بـ"الانتقام"

وكان مصدر عسكري سوري ذكر أن إسرائيل نفذت "عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بناءً سكنيًا في حي المزة في مدينة دمشق".

وأضاف المصدر في بيان نقلته وكالة "سانا" أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، مبينًا أن الضربة أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، دون أن يذكر عددًا لهم.

ولفت إلى أن البناء المستهدف تم تدميره بالكامل، إضافة إلى تضرر الأبنية المجاورة.