أثارت جدلا في تونس.. برلمانية تطالب بتجريم إيجار الشقق للمهاجرين

كشفت النائب في البرلمان التونسي، فاطمة المسدي، أنها تقود مع عدد آخر من النواب محاولات لتجريم إيجار الشقق السكنية في تونس للمهاجرين القادمين من دول أفريقية؛ ما أثار جدلًا واسع النطاق.

ونقلت إذاعة "ديوان أف أم" عن المسدي قولها: "هناك مقترحان قانونيان الآن يتم العمل عليهما، الأول يتعلق بتجريم إيجار الشقق السكنية، والثاني يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومعاقبة كل من يساهم في توطين المهاجرين".

وأضافت أن "المقترحين جاءا استجابة لنداءات الأهالي في ولاية صفاقس، التي أصبحت في وضع خطير بسبب الاحتلال الأفريقي"، وفق وصفها.