مع دخول الحرب شهرها العاشر.. شبح التقسيم يهدد السودان

حذَّر خبراء من شبح الانقسام الذي يخيم على السودان، وذلك مع دخول الحرب شهرها العاشر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مؤكدين بأن المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة وخطيرة.

وأجبرت المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما يقدر بنحو 6.7 مليون سوداني على الفرار من منازلهم.

وكشف قائد قوات الدعم السريع ، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن أفكار يجري تداولها على مستويات إقليمية ودولية، حول تقسيم السودان على أساس إقليمي كحل للصراع الدائر في البلاد.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، صالح عمار، أن "تقسيم السودان سيؤدي إلى صناعة دويلات فاشلة جديدة، وهو أمر تكتنفه تعقيدات ونتائج خطيرة جدًا، وأن أقاليم السودان ليست منفصلة عن بعضها البعض".

وقال عمار لـ"إرم نيوز" إن "تقسيم السودان لن يكون أمرًا سلساً لأنه لا يمكن ترحيل ملايين السودانيين من منطقة إلى أخرى، كما أن المشكلة الحالية ليست في تقسيم السودان، ولدينا نموذج في انفصال جنوب السودان الذي لم يحقق السلام بل أدى إلى اشتعال الحروب بين الدولتين والحروب الداخلية".

وشدد على "ضرورة البحث عن حل للأزمة الحقيقية والمتعلقة بالفشل في إدارة الدولة والتعامل مع القضايا الإستراتيجية كالتنوع، والعدالة والمساواة، وإقامة نظام حكم ديمقراطي مستقر، أما القفز والهروب من هذه المشكلات إلى إنشاء دويلات جديدة فإن ذلك سيكرر نفس الأزمات في الدويلات التي ستُولد فاشلة".