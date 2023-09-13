مقتل 40 مدنيًّا في قصف للجيش السوداني على مدينة نيالا

قتل 40 مدنيًّا على الأقل الأربعاء، إثر قصف جوي، شنَّه الجيش السوداني، على مواقع مختلفة بمدينة نيالا جنوب دارفور.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن الجيش السوداني شنَّ الأربعاء غارات جوية على عدد من المواقع بمدينة نيالا، منها أسواق "موقف الضعين، الملجة" بجانب أحياء "المطار وتكساس الحارة الأولى والسادسة وأجزاء من وادي برلي".

وأسفر القصف بحسب الشهود، عن مقتل 40 مدنيًّا على الأقل، فيما ما زالت عمليات البحث جارية عن ضحايا تحت الأنقاض.

وهذه المرة الثانية التي يشنُّ فيها الجيش غارات على مدينة نيالا، ضمن عملياته العسكرية، ضد قوات الدعم السريع التي تحاصِر منذ أسابيع مقر الفرقة الـ16 التابعة للجيش في المدينة.