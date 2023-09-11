رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهان
رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهانمجلس السيادة الانتقالي

البرهان يصل أسمرا لمناقشة الأوضاع في السودان مع أسياس

وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإريترية أسمرا في إطار زيارة رسمية.

وكان في استقبال البرهان من مطار أسمرا الدولي، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، وفقًا لما نقلت وسائل إعلام تتبع مجلس السيادة في السودان.

رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهان
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ويُنتظر أن يجري البرهان مباحثات مع  نظيره الإريتيري تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بجانب مجريات وتطورات الأوضاع في السودان.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.

السودان

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