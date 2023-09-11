البرهان يصل أسمرا لمناقشة الأوضاع في السودان مع أسياس
وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإريترية أسمرا في إطار زيارة رسمية.
وكان في استقبال البرهان من مطار أسمرا الدولي، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، وفقًا لما نقلت وسائل إعلام تتبع مجلس السيادة في السودان.
ويُنتظر أن يجري البرهان مباحثات مع نظيره الإريتيري تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بجانب مجريات وتطورات الأوضاع في السودان.
ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.