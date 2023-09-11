البرهان يصل أسمرا لمناقشة الأوضاع في السودان مع أسياس

وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإريترية أسمرا في إطار زيارة رسمية.

وكان في استقبال البرهان من مطار أسمرا الدولي، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، وفقًا لما نقلت وسائل إعلام تتبع مجلس السيادة في السودان.