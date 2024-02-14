السيسي وأردوغان.. "صفحة جديدة" وتوافق حول "إعمار غزة"

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان رغبتهما في فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين بلديهما خلال مؤتمر صحافي في القاهرة التي يزورها أردوغان لأول مرة بعد قطيعة دامت أكثر من عقد. وشدد الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وتهدئة التوتر بالضفة الغربية وصولا لتحقيق السلام.

واستهل السيسي المؤتمر الصحافي الذي أعقب محادثاته مع أرودغان مؤكدا الرغبة في "فتح صفحة جديدة بين بلدينا". وأكد الرئيس التركي من جانبه أن زيارته تمثل تدشين "مرحلة جديدة في العلاقات" مع مصر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأربعاء، إن أنقرة مستعدة للتعاون مع مصر في إعادة إعمار غزة.

وأضاف أردوغان أن "المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي، سنواصل التعاون والتضامن مع أشقائنا المصريين لوضع حد لسفك الدماء في غزة".

وأوضح أردوغان أن "تركيا عازمة على تكثيف المحادثات مع مصر على جميع المستويات من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، متعهدا "بزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير."، مؤكدا أن "البلدين يقيّمان التعاون في مجالي الطاقة والدفاع".