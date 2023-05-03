محلل عسكري: إسرائيل تواجه جيلا جديدا مقاوما من الشبان الفلسطينيين

قال محلل عسكري إسرائيلي، إن مناطق في الضفة الغربية شهدت مؤخرا تغييرا جوهريا لم تشهده إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.

وأشار محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية، ألون بن دافيد، إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواجه يوميا عشرات أو مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين لديهم استعداد غير عادي للموت".

ورأى بن دافيد، أن "الخطر الأكبر الذي يواجه إسرائيل اليوم منذ 15عاما، قادم من الساحة الفلسطينية، مع تغير لافت في شخصيتهم، حيث يقضي الشبان أوقاتا طويلة أمام مواقع التواصل الاجتماعي ويصورون أنفسهم قبل الذهاب لتنفيذ الهجمات ضد الإسرائيليين، وينشرون التسجيلات على تطبيقي "تيك توك" و"تلغرام"، كي يصبحوا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي".