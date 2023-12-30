إصابة جندي إسرائيلي ومقتل فلسطيني متهم بدهسه في الخليل

أعلنت نجمة داوود الحمراء عن جرح جندي إسرائيلي إثر عملية دهس من قبل فلسطيني، اليوم السبت، بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد الجنود بجراح متوسطة في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية للجيش بالقرب من مخيم الفوار في الخليل، وتم تحييد المنفذ على الفور واحتجاز مركبته وجثمانه.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الإسرائيلية قد أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل المواطن محمد حسين إسماعيل مسالمة برصاص الجيش الإسرائيلي، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.