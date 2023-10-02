الجيش الإسرائيلي يمنع وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة جنوب الخليل

أفادت وكالة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أعاقت وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات الإسرائيلية عرقلت وصول المعلمين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط المدينة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تأتي هذه الخطوة من الجيش ومجموعات المستوطنين المتطرفين، بهدف الضغط على السكان وإجبارهم على ترك أرضهم وممتلكاتهم، والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت السلطات المحلية في محافظة نابلس بالضفة الغربية تعطيل الدراسة بمدارس قرية برقة شمال غرب المحافظة، عقب إغلاق الجيش الإسرائيلي مداخل القرية.

وأعلن القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، تعطيل الدراسة في قرية برقة، "حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين" في أعقاب "عدوان الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على القرية، الذي أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي وآخر بالشظايا، والعشرات بالاختناق".

وكان الجيش الإسرائيلي، أغلق مداخل القرية الثلاثة بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية.