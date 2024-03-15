"المونيتور": غموض في الموقف الأمريكي بشأن عملية رفح

سلط مقال رأي نشره موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء، على الغموض الذي يلف موقف الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح.

وذكر المقال أنه رغم اعتبار الرئيس بايدن الاجتياح الإسرائيلي لرفح دون خطة لحماية المدنيين بمثابة "خط أحمر"، إلا أنه ألمح ضمنيًا إلى أنه لن يقيّد المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا نفذت هذه العملية.

وناقش المقال محاولات إدارة الرئيس بايدن تجنب المواجهة العلنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بعزمه اجتياح رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

ونفى البيت الأبيض لاحقًا التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك، مؤكدًا إحجام واشنطن عن تصعيد التوترات مع إسرائيل بسبب سياساتها العسكرية في غزة. كما اتهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الصحافة بأنها "مهووسة بمفهوم الخط الأحمر"، على حد تعبيره.

ويرى المقال أن تبني إدارة بايدن نهجًا حذرًا في ردها على خطط نتنياهو للتوغل العسكري في رفح هو أمر متوقع، لا سيما في ظل حرص بايدن ومسؤولي إدارته على تجنب أي إجراءات قد تحاصرهم سياسيًا، خاصة في عام الانتخابات الرئاسية.

ويشير المقال إلى تكهنات بأن بعض الاحتكاكات أو الخلافات بين بايدن ونتنياهو يمكن أن تكون مفيدة بالفعل لحملة بايدن الانتخابية، خاصة بين شرائح معينة من الناخبين.

ويتابع: "في الأثناء، يتعين على بايدن المحافظة على توازن سياسي دقيق في تعامله مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فمن ناحية، يجب عليه إدارة العلاقات مع نتنياهو، الذي يتوقع دعمًا من الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، يحتاج بايدن لمعالجة مخاوف أصوات التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، والتي تنتقد سياسات إسرائيل بشدة، وتدعو إلى اتباع نهج أكثر عدلًا في التعامل مع الصراع".