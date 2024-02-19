طفلة فلسطينية تبيع "الطباشير" من أجل لقمة العيش في غزة (فيديو)

تعيش الطفلة الفلسطينية هالة أبو عميرة، في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، حيث تحاول إعالة أسرتها ووالدها المريض من خلال بيع الطباشير للنازحين في مدرسة "اليمن السعيد".

ووصفت الطفلة هالة في حديثها لوكالة الأناضول، أحوالهم بأنها غاية في الصعوبة في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة، وما يفرضه عليهم الجيش الإسرائيلي من حصار خانق.