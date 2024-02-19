طفلة فلسطينية تبيع "الطباشير" من أجل لقمة العيش في غزة (فيديو)
تعيش الطفلة الفلسطينية هالة أبو عميرة، في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، حيث تحاول إعالة أسرتها ووالدها المريض من خلال بيع الطباشير للنازحين في مدرسة "اليمن السعيد".
ووصفت الطفلة هالة في حديثها لوكالة الأناضول، أحوالهم بأنها غاية في الصعوبة في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة، وما يفرضه عليهم الجيش الإسرائيلي من حصار خانق.
وتقول أبو عميرة، "كنا نجلس في أبراج الندى وقد دمروها علينا، ذهبنا إلى مدرسة الفاخورة، ولم نسلم منهم، لاحقونا بالقصف؛ وها نحن نصارع جوعا كبيرا في قطاع غزة".
وأوضحت، "أن الجوع يزداد بشكل متسارع، لدرجة أنني بدأت ببيع الطباشير، من أجل الحصول على مبلغ بسيط أشتري به بعض الطعام لأسرتي، وأذهب إلى كل مكان للحصول على الطباشير، ثم أبذل كل جهدي لبيعها، لسد رمق أختي الصغيرة التي تصاحبني".