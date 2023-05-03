الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، اقتحام الملحقية الثقافية التابعة للمملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.