اشتباكات عنيفة إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيَّمَين في نابلس

اقتحم الجيش الإسرائيلي بعشرات الآليات العسكرية مخيمي بلاطة وعسكر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها الطبية تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي، خلال الاشتباكات في مخيمي بلاطة وعسكر. وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مراسل "إرم نيوز"، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم، صباح اليوم الثلاثاء، المخيَّمَين، وتدور اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين، إلى جانب إلقاء قنابل يدوية محلية الصنع.

وأوضح، بحسب شهادات لمواطنين، أن الجيش الإسرائيلي يتمركز في حارة الحشاشين، وسط مخيم بلاطة. ويتحصن داخل المنازل، ويقوم بإطلاق النار، إضافة إلى إلقاء قنابل الغاز السام.