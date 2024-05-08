هآرتس: إسرائيل تعتزم تسليم إدارة معبر رفح لشركة أمريكية

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن تل أبيب وواشنطن تعتزمان نقل المسؤوليات عن إدارة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلى شركة أمريكية خاصة، بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية المستهدفة في المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، السيطرة على المعبر الحدودي، وقال إنه قتل قرابة 20 مسلحًا من حماس خلال عمليات في المنطقة.

وتؤكد الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي "تعهد بعدم تدمير البنية التحتية بالمعبر والمناطق المتاخمة لكي يسهل عمل الشركة الأمريكية".

وأوضحت أن إسرائيل تعهدت أيضًا أمام الأمريكيين بأن تركز العمليات العسكرية في مدينة رفح على منطقة المعبر فقط.