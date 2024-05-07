مصر: عملية إسرائيل في رفح تهدد مصير جهود التوصل إلى هدنة
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ العملية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة.
وجاء البيان بعد وقت قليل من سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي الحيوي بين القطاع الفلسطيني ومصر.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن وفدًا إسرائيليًّا متوسط المستوى سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم إمكانية تغيير حماس لموقفها بخصوص أحدث شروط لوقف إطلاق النار.
وأضاف أن العرض الراهن من حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل واشتراطات مبالغ فيها، بحسب وصفه.