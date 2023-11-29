فلسطينيون محررون لـ"إرم نيوز": تعرضنا لحملات قمع بعد 7 أكتوبر

أكد أسرى محررون في صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل تعرضهم لحملات قمع بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تسببت بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددين على أن فرحتهم بالحرية منقوصة بسبب الحرب.

وبحسب أسرى حاورهم موقع "إرم نيوز"، فإن الأوضاع في السجون صعبة للغاية، إذ يتعرض الأسرى بشكل يومي لعمليات ضرب وتنكيل غير مسبوقة، لافتين إلى أن السلطات الإسرائيلية سحبت منهم جميع الأغراض الشخصية.

ضرب وتنكيل

وقال الأسير المحرر عبدالعزيز أبو سمرة إنه "تعرض مثل باقي الأسرى لعمليات الضرب والتنكيل، الأمر الذي تسبب بكسور له بالرأس واليدين"، مؤكدًا أنه لم يُقدم له أي علاج، وتلقى العلاج بعد خروجه من السجون الإسرائيلية.

وأوضح أبو سمرة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الأوضاع في السجون الإسرائيلية مأساوية وصعبة للغاية، والأسرى يتعرضون للضرب المبرح بشكل يومي، ولا يوفر لهم أي دواء أو علاج، أو حتى مسكن لآلام الضرب".

وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية حرمتنا من كل شيء، بما في ذلك الطعام والماء الصالح للشرب، ولم يكن يصلنا سوى وجبة واحدة في اليوم لكل زنزانة، وهي التي لا تكفي لإطعام شخص أو شخصين فقط"، وفق قوله.

ووصف أبو سمرة ما فعلته إسرائيل بالأسرى بـ"سياسة التجويع والتنكيل، التي تهدف لقتل وإحداث أكبر ضرر بهم"، لافتًا إلى أن كل تصرفات مصلحة السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر "انتقامية".

واستكمل: "نحتاج لتدخل دولي من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، خاصة أن الأمر وصل بمصلحة السجون إلى منعهم من الحمام والتريض، كما أن الأطفال وضعهم أصعب خاصة بعد سحب الملابس منهم".

واستطرد: "كنا دائمًا حفاة القدمين، وتُرك لنا رداء واحد فقط رغم البرد الشديد، والأوضاع تزداد صعوبة، وللأسف لا يمكن الحديث عن أوضاع جيدة في السجون الإسرائيلية"، وفق وصفه.