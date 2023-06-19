الآلية الثلاثية: السودان بحاجة إلى هدنة دائمة لإيصال المساعدات

قالت الآلية الثلاثية "الأممية الافريقية"، اليوم الأحد، إن السودان بحاجة ماسة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات إلى ملايين المتأثرين بالحرب.

ودخل السودان منذُ الـ6 من صباح الأحد في هدنة جديدة، تم الاتفاق عليها برعاية سعودية أمريكية، ومدتها 72 ساعة، حيث أكد شهود عيان هدوء الأوضاع في كافة أنحاء البلاد.

ودعت الآلية الثلاثية في بيان، طرفي الصراع العسكري في السودان، إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق نار مدته 72 ساعة في جميع أنحاء السودان.