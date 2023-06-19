الآلية الثلاثية: السودان بحاجة إلى هدنة دائمة لإيصال المساعدات
قالت الآلية الثلاثية "الأممية الافريقية"، اليوم الأحد، إن السودان بحاجة ماسة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات إلى ملايين المتأثرين بالحرب.
ودخل السودان منذُ الـ6 من صباح الأحد في هدنة جديدة، تم الاتفاق عليها برعاية سعودية أمريكية، ومدتها 72 ساعة، حيث أكد شهود عيان هدوء الأوضاع في كافة أنحاء البلاد.
ودعت الآلية الثلاثية في بيان، طرفي الصراع العسكري في السودان، إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق نار مدته 72 ساعة في جميع أنحاء السودان.
وأكد بيان الآلية الثلاثية، المنشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية دائمة تسمح بوصول المساعدات إلى ملايين السودانيين المحتاجين، مشيرة إلى تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد.
وذكر البيان أن "الآلية الأممية الأفريقية، تشعر ببالغ الأسى إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين جراء الأعمال العدائية الجارية"، مؤكدًا حاجة 24.7 مليون شخص، ما يقرب من نصف سكان السودان، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
ولفت إلى نزوح نحو 1.7 مليون شخص داخل السودان، بينما لجأ ما يقرب من نصف مليون شخص إلى البلدان المجاورة، معتبرًا أن "العدد المتزايد من الضحايا والمصابين، إلى جانب الدمار واسع النطاق في الممتلكات وسبل العيش، أمر مقلق للغاية".
كما أكدت الآلية الثلاثية التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق وقف مستقر لإطلاق النار ووقف مستدام للأعمال العدائية، وتقديم المساعدة الإنسانية ودعم السودانيين في إطلاق عملية سياسية شاملة في أقرب وقت ممكن.