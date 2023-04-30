الآلية الثلاثية في السودان تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار
دعت الآلية الثلاثية "الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة"، أطراف النزاع في السودان إلى احترام وقف إطلاق النار.
وطالبت الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى الموافقة على تمديد آخر لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، وضمان تنفيذه بالكامل من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وحثت الآلية الثلاثية في بيان أطراف النزاع على احترام وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والامتناع عن شن الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، لأن شعب السودان بحاجة ماسة إلى هدنة إنسانية.
وأكدت في بيان نشره الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، اليوم الأحد، أنه يجب على جميع الأطراف تذكير مقاتليهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وأشارت الآلية الثلاثية في بيانها إلى أن وقف إطلاق النار هذا سيمهد الطريق للمحادثات بين الجانبين من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.