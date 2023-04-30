الآلية الثلاثية في السودان تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار

وحثت الآلية الثلاثية في بيان أطراف النزاع على احترام وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والامتناع عن شن الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، لأن شعب السودان بحاجة ماسة إلى هدنة إنسانية.

وأكدت في بيان نشره الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، اليوم الأحد، أنه يجب على جميع الأطراف تذكير مقاتليهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.