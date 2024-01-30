مقتل 11 بقصف إسرائيلي لمنزل في وسط غزة

قُتل 11 شخصا على الأقل وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء، بعد قصف إسرائيل لمنزل مأهول في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلًا من عدة طوابق بصاروخين وسوّته بالأرض في منطقة الحكر ما أدى إلى مقتل 11 مواطن بينهم 5 أطفال وجرح 14 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى".

وقال ضابط الإسعاف محمد عفانة الذي وصل إلى الموقع إن " المشهد كان كارثيًا وعملنا مع طواقم الدفاع المدني على انتشال جثامين الضحايا وإجلاء الجرحى".

وأضاف عفانة لـ"إرم نيوز" "الجيران أخبرونا أن هناك العديد من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض"، مشيرا إلى أن نقص الإمكانيات حال دون إخراجهم.