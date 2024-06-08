إسرائيل.. استطلاع يشعل فتيل المنافسة بين بينيت وليبرمان

ومنح المشاركون في الاستطلاع بينيت 23% من الأصوات، خلال إجاباتهم عن سؤال: "من الأفضل لقيادة حزب يميني جديد؟"، فيما ذهب 14% من الأصوات إلى ليبرمان.

وحصد رئيس الموساد السابق يوسي كوهين نسبة 11%، وحل جدعون ساعر، المستقيل من الائتلاف أخيرًا في المركز الرابع، بنسبة 4% فقط، ورأى 31% أنهم جميعًا لا يصلحون.